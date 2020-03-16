Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:14 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|30,00
|30,00
|HMS
|Kaşar Peyniri
|KG
|26,00
|27,08
|26,70
|HMS
|İnek Sütü
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HMS
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