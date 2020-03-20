Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 54 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 54 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|38,89
|38,89
|38,89
|HTS
|Et büyükbaş
|KG
|54,00
|54,00
|54,00
|HTS
|Et küçükbaş
|KG
|33,00
|40,00
|33,34
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:24 Kaynak: AA
Son Dakika BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Kısıtlamaya gitmeden hızlıca karşılayın Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı