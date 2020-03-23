Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş

KG 40,0040,00 40,00 HTS
İnek SütüKG 2,37

2,37

2,37

HTS
TurşuKG5,00 5,00 5,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:04 Kaynak: AA

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