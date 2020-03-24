Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

7 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,74 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,74 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG 29,5040,0030,74HTS
Kaşar peyniriKG 25,0025,0025,00HTS
Yağlı peynirKG15,0515,0515,05HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:16 Kaynak: AA

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