Erzurum Ticaret Borsası
7 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,74 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,74 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|29,50
|40,00
|30,74
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
|Yağlı peynir
|KG
|15,05
|15,05
|15,05
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:16 Kaynak: AA
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