Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,50
|24,54
|24,50
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|11,64
|15,12
|13,85
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|16,22
|17,82
|16,68
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:26 Kaynak: AA
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