Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 4,50 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 4,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKG 4,504,504,50HTS
Kuru SoğanKG 5,505,505,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:16 Kaynak: AA

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