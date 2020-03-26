Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 4,50 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 4,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|4,50
|4,50
|4,50
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|5,50
|5,50
|5,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:16 Kaynak: AA
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