Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,95 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|1,95
|1,95
|1,95
|HTS
|Tereyağ
|KG
|39,40
|40,00
|39,99
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:52 Kaynak: AA
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