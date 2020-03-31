Erzurum Ticaret Borsası
28 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 1,99 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 1,99 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru Fasulye
|KG
|9,94
|20,00
|13,29
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|14,00
|18,00
|14,11
|HTS
|Patates
|KG
|1,73
|3,00
|1,99
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:26 Kaynak: AA
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