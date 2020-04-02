Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 26,69 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 26,69 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar Peyniri
|KG
|26,69
|26,69
|26,69
|HTS
|Siyah Zeytin
|KG
|10,50
|17,12
|13,64
|HTS
|Pirinç
|KG
|6,94
|8,40
|7,06
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:06 Kaynak: AA
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