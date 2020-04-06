Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 48,18 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 48,18 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 48,1848,1848,18HTS
İnek SütüKG 2,372,37 2,37 HTS
YumurtaKOLİ10,3012,0010,98HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:58 Kaynak: AA

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