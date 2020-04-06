Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 48,18 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 48,18 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|48,18
|48,18
|48,18
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|2,37
|2,37
|2,37
|HTS
|Yumurta
|KOLİ
|10,30
|12,00
|10,98
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:58 Kaynak: AA
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