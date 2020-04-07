Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kavurmanın kilogramı 77 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kavurmanın kilogramı 77 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kavurma
|KG
|77,00
|77,00
|77,00
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|38,00
|43,00
|38,27
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|39,00
|55,00
|43,63
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|ESKS
|Patates
|KG
|2,95
|2,95
|2,95
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:50 Kaynak: AA
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