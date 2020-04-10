Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) yumurtanın kolisi ortalama 9,10 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) yumurtanın kolisi ortalama 9,10 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tavuk Eti
|KG
|6,00
|10,00
|9,60
|HTS
|Patates
|KG
|1,95
|1,95
|1,95
|HTS
|Yumurta Koli
|KG
|8,17
|10,89
|9,10
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:14 Kaynak: AA
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