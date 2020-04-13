Erzurum Ticaret Borsası
7 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,25 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,25 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|29,00
|53,50
|40,25
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|2,00
|2,57
|2,53
|HTS
|Patates
|KG
|2,50
|2,63
|2,62
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:46 Kaynak: AA
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