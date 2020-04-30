Erzurum Ticaret Borsası

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar

Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı