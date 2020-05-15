Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|26,00
|26,00
|26,00
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|9,00
| 9,00
| 9,00
|HTS
|Patates
|KG
|1,95
| 1,95
|1,95
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 09:14 Kaynak: AA
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