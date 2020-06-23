Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,37 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|37,00
|33,37
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
|32,00
|32,00
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|8,50
| 16,50
| 12,69
|HTS
|Patates
|KG
|0,75
|2,10
|1,41
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:13 Kaynak: AA
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