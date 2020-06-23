Erzurum Ticaret Borsası

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor

Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var