Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,86 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,86 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|35,86
|35,86
|35,86
|HMS
|İnek sütü
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HMS
|Patates
|KG
|1,80
| 3,00
|2,65
|HTS
|Tereyağı
|KG
|43,00
|43,00
|43,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:29 Kaynak: AA
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