Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,85 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,85 liradan satıldı.

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ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Tereyağı KG40,7441,67 40,85 HTS
Civil PeyniriKG14,8518,52

15,24 HTS
Buğday UnuKG2,10 3,59 2,70 HTS
Kuru FasulyeKG13,00

13,00

13,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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