Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,85 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,85 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|40,74
|41,67
|40,85
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|14,85
|18,52
|15,24
|HTS
|Buğday Unu
|KG
|2,10
| 3,59
|2,70
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|13,00
|13,00
|13,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:49 Kaynak: AA
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