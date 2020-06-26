Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 43 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 43 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|kg
|43,00
| 43,00
| 43,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Yağlı peynir
|kg
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
|Patates
|kg
|1,95
|4,50
|2,10
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:41 Kaynak: AA
Son Dakika 21:57 İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı 21:50 Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir