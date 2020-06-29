Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,73 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,73 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|38,00
|78,00
|47,73
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|37,00
|75,00
|40,13
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:57 Kaynak: AA
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