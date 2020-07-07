Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,28 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,28 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|42,00
|74,07
|43,28
|HTS
|Tereyağı
|KG
|40,00
|43,56
|41,34
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|17,50
|18,66
|17,51
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:41 Kaynak: AA
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