Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan satıldı.

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ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG29,5029,50 29,50 HTS
Civil PeyniriKG15,7416,00

15,76HTS
Ayçicek YağıKG5,835,835,83HTS
İnek SütüKG1,75

1,75 1,75 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:09 Kaynak: AA

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22:15
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
20:40
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
20:30
Konya'da bir gol daha! Yıldız futbolcu skoru eşitledi
20:09
Trabzon gole yaklaştı! Sörloth direğe takıldı
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
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17:25
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