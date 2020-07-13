Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,50
|29,50
|29,50
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|15,74
|16,00
|15,76
|HTS
|Ayçicek Yağı
|KG
|5,83
|5,83
|5,83
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,75
|1,75
|1,75
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:09 Kaynak: AA
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