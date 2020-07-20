Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 20,37 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 20,37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil Peynir
|Kg
|20,37
|20,37
|20,37
|HTS
|Bulgur
|Kg
|4,55
|4,55
|4,55
|HTS
|Lor Peynir
|Kg
|13,89
|13,89
|13,89
|HTS
|Krem Penir
|Kg
|0,72
|0,72
|0,72
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:09 Kaynak: AA
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