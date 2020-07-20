Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 20,37 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 20,37 liradan satıldı.

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ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil PeynirKg20,3720,3720,37HTS
BulgurKg4,554,554,55HTS
Lor PeynirKg13,8913,89 13,89 HTS
Krem PenirKg0,720,720,72HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
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