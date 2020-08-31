Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Civil peyniri
|Kg
|15,00
|19,00
|15,55
|HTS
|Patates
|Kg
|2,20
|2,20
|2,20
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,00
|2,20
|2,10
|HTS
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 16:39 - Kaynak: AA
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