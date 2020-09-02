Erzurum Ticaret Borsası

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri için 2 ayrı NAVTEX yayınladı

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde nişan, sünnet ve kına gecesi gibi organizasyonlar kısıtlandı

Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok

Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı