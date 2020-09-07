Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,17 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,17 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|47,00
|54,00
|50,17
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|45,08
|45,08
|45,08
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|22,00
|22,00
|22,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|46,00
|46,00
|46,00
|HTS
|Patates
|Kg
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
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