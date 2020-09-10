Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,69 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağ
|Kg
|40,00
|40,74
|40,69
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|22,92
|35,10
|28,93
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|18,00
|24,07
|19,14
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|16,05
|24,74
|18,27
|HTS
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 16:39 - Kaynak: AA
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