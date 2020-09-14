Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|35,00
|48,00
|40,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,00
|35,36
|33,59
|HTS
|Lor peyniri
|Kg
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|17,00
|24,00
|21,77
|HTS
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:25 - Kaynak: AA
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