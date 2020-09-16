Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,49 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|38,00
|40,00
|39,49
|HTS
|Pirinç
|Kg
|7,92
|7,92
|7,92
|HTS
|Turşu
|Kg
|2,50
|4,30
|3,27
|HTS
|Kuru incir
|Kg
|14,00
|30,00
|26,57
|HTS
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:25 - Kaynak: AA
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