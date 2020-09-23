Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 48 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|48,00
|48,00
|48,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|37,00
|44,00
|39,23
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|28,75
|30,00
|29,14
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|14,35
|19,00
|16,21
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,75
|5,50
|2,07
|HTS
|Patates
|Kg
|1,39
|4,50
|1,82
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:33 - Kaynak: AA
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