Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,69 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|52,04
|65,00
|55,69
|HTS
|Küçükbaş et
|Kg
|35,00
|84,97
|64,81
|HTS
|Yağlı penyir
|Kg
|35,50
|35,50
|35,50
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,20
|2,40
|2,31
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:31 - Kaynak: AA
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