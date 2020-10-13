Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 36 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

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