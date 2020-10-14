Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 38,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|36,80
|46,30
|38,50
|HTSG
|Kaşar Peyniri
|Kg
|30,00
|36,60
|33,17
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|16,00
|22,85
|17,93
|HTSG
|Yağlı Peynir
|Kg
|14,50
|16,56
|15,29
|HTSG
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç
- Kaynak: AA
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