Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,84 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

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