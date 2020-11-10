Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,84 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|32,00
|51,49
|39,84
|HTS
|Buğday
|Kg
|1,75
|1,75
|1,75
|HMS
|Kuru fasulye
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HMS
|Tavuk eti
|Kg
|12,00
|14,00
|12,75
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
- Kaynak: AA
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