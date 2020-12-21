Erzurum Ticaret Borsası
21.12.2020 16:59
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,49 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,49 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|44,55
|46,53
|45,49
|HTS
|Patates
|Kg
|2,20
|2,20
|2,20
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|12,00
|35,00
|14,32
|HTS
|Sucuk
|Kg
|52,78
|52,78
|52,78
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
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