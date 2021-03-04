Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|38,00
|38,00
|38,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|36,00
|50,00
|37,41
|HTS
|Civil peyniri
|Kg
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|32,00
|40,00
|37,49
|HTS
|Patates
|Kg
|7,00
|7,00
|7,00
|HTS
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi