Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 34,25 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|34,25
|34,25
|34,25
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|36,35
|36,35
|36,35
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|14,50
|17,50
|16,00
|HTS
Kaynak: AA
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