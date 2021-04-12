Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,24 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|43,00
|60,00
|44,24
|ESKS
|Et küçükbaş
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|ESKS
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,05
|39,05
|39,05
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|1,35
|1,35
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,80
|1,80
|1,80
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Kaynak: AA
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