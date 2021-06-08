Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 50,36 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|46,30
|52,00
|50,36
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|38,00
|38,00
|38,00
|HTS
|Patates
|Kg
|7,00
|7,00
|7,00
|HTS
|Civil peyniri
|Kg
|28,00
|28,00
|28,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Yağlı peyniri
|Kg
|17,65
|36,00
|24,72
|HTS
Kaynak: AA
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