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Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika

Erzurum Ticaret Borsası

01.07.2021 16:55
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 45,25 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 45,25 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg42,0947,0045,25HTS
Civil peynirKg21,0022,0021,92HTS
Kaşar peyniriKg33,3337,5035,24HTS
Yağlı peynirKg19,0019,0019,00HTS
İnek sütüKg3,003,003,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ticaret, İnek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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