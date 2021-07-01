Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 45,25 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|42,09
|47,00
|45,25
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|21,00
|22,00
|21,92
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|33,33
|37,50
|35,24
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,00
|19,00
|19,00
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|3,00
|3,00
|3,00
|HTS
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi