Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,67 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|41,80
|50,00
|46,67
|HTSG
|Et küçükbaş
|Kg
|49,50
|49,60
|49,52
|HTSG
|Patates
|Kg
|1,00
|2,45
|1,12
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|0,90
|2,95
|1,14
|HTS
|İç yağı
|Kg
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
Kaynak: AA
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