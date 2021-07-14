Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,59 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|40,00
|55,00
|45,59
|HTSG
|Tereyağı
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|37,33
|39,00
|38,78
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|19,99
|19,99
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|23,89
|23,89
|23,89
|HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
Kaynak: AA
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