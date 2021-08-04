Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 58,57 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|43,00
|76,50
|58,57
|EBKS
|Et küçükbaş
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|EBKS
|Tavuk eti
|Kg
|13,50
|17,55
|15,36
|EBKS
|Sucuk
|Kg
|60,00
|60,00
|60,00
|EBKS
|Sosis
|Kg
|53,50
|53,50
|53,50
|EBKS
Kaynak: AA
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