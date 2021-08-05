Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 38,16 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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