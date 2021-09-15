Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,27 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|42,00
|42,50
|42,27
|HMS
|Civil peynir
|Kg
|25,00
|26,00
|25,28
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|18,18
|19,65
|19,19
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|6,64
|6,64
|6,64
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
Kaynak: AA
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