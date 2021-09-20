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Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika

Erzurum Ticaret Borsası

20.09.2021 16:23
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg29,7543,0037,61HMS
Et büyükbaşKg33,0033,0033,00HTS
Et küçükbaşKg44,0044,0044,00HMS
Civil peynirKg20,3726,2423,08HTS
Lor peynirKg16,6725,4621,78HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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