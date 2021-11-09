Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|15,00
|65,00
|48,50
|HTSG
|Kaşar peynir
|Kg
|38,96
|38,96
|38,96
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|19,99
|19,99
|HTS
|Turşu
|Kg
|5,50
|5,50
|5,50
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA
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