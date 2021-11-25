Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Öldürülmekten nasıl kurtulduğunu anlattı: Çocuklarım var, bağışla

CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu

Ete zam yapmayacaklarını söyleyen kasapların bir isteği var: Şu an para kazanmıyoruz, KDV'yi kaldırın