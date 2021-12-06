Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 57 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|57,00
|57,00
|57,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|38,00
|71,25
|44,87
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|33,00
|63,89
|43,38
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|21,30
|26,30
|23,80
|HTS
|Göyermiş peynir
|Kg
|26,85
|32,40
|27,78
|HTS
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika