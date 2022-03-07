Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

07.03.2022 16:25
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg67,7267,7267,72HTS
Göğermiş peynirKg42,1442,2542,19HTS
Civil peynirKg34,0048,0036,56HTS
Kaşar peyniriKg54,4660,0756,16HTS
TereyağıKg60,1380,0064,81HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ticaret, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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